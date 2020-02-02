شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال «الموجة 15» لإزالة التعديات على أملاك الدولة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، الأحد، بدء تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة «حق الشعب» بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

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أكد المحافظ، خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن، الأحد، على حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي «حق الشعب» وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وقال المحافظ إن لجان تقنين الأراضي المشكّلة على مستوى مدن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، التزاما بتوجيهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث يتم تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب في أراضيهم، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.

وأشار إلى أن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، بلغت حتى الآن 916 عقداً، منها 544 عقد زراعة بمساحة 17.2 ألف فدان، و372 عقد مبان على مساحة 92 ألف م2.