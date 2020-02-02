شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: خدمة طبية 5 نجوم وهواتف محمولة للمصريين العائدين من الصين خلال عزلهم 14 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر من ضمن 10 دول أعلنت استقبال أبنائها الموجودين في مدينة ووهان الصينية.

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وتابع سعد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»: «سيتم عزل المصريين القادمين من الصين لمدة 14 يومًا، حيث سيمنع التعامل معهم تماما»، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع هواتف محمولة على المصريين القادمين من الصين للتواصل مع عائلاتهم خلال فترة العزل.

وأضاف: «تقديم خدمة طبية 5 نجوم وتوفير أجهزة كمبيوتر للمصريين القادمين من الصين في المعسكر الطبي»، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في بكين قدمت ملحمة بطولة في عملية نقل المصريين من ووهان.