شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: تغيير وجهة هبوط طائرة المصريين العائدين من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني في مطار برج العرب الدولي إنه تم تغيير وجهة هبوط طائرة تقل 306 مصريين عائدين من الصين، مساء الأحد، ليتقرر هبوطها في مطار مرسى مطروح.

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وأضاف المصدر أن 500 أسرة مصرية مازالت موجودة في الصين، بعد إجلاء 306 مصريين من طلاب الماجستير والدكتوراه والمراكز البحثية طواعية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى فتح مطار مرسى مطروح لاستقبال الطائرة.

في السياق، جرى الانتهاء من تجهيز مستشفى النجيلة المركزي في مطروح لاستقبال العائدين من الصين وتجهيزها كحجر صحي متكامل، حيث يتم نقلهم مباشرة من المطار إلى المستشفى للفحص وانتظار المدة المحددة حال ظهور أي أعراض أو اشتباه بالفيروس القاتل.

وقال الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى شرق المدينة في الإسكندرية، إن عددا من طواقم تمريض المستشفى انتقل إلى مستشفى النجيلة المركزي في مطروح لدعم الفريق الطبي هناك بقيادة الممرضة كامليا سامي، رئيس تمريض المستشفى.