شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: زيادة الفحوصات على المنتجات القادمة من الصين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحجر الزراعي والحجر البيطري يقومان بفحص المنتجات التي تدخل مصر للكشف عن سلامتها من الإصابة بفيروس «كورونا».

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية، أنه تمت زيادة الفحوصات على المنتجات القادمة من الصين.

وتابع القرش أن هناك حملة تحصينات للمزارع الموجودة في مصر وفحص الماشية التي تدخل مصر، حيث يتم فحص كل رأس على حدة، وذلك لحماية المواطن المصري.