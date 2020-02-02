شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: 40 مصريًا قرروا البقاء في ووهان الصينية وسنتابعهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل من سجل رغبته في العودة إلى مصر من مدينة ووهان عاد بالفعل، عددهم 306 مواطنين، حيث تم توفير أتوبيسات لنقلهم من أماكنهم إلى مطار ووهان تمهيدًا لنقلهم إلى مصر.

وأشار «سعد»، خلال اتصال هاتفي، مساء الأحد، إلى أن هناك فريقا طبيا رافق المصريين العائدين إلى مصر، وكان عبارة عن 3 أطباء و3 ممرضين، منوهًا بأن من ضمن المصريين العائدين سيدات حوامل، ومسنين.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن هناك 40 مصريًا قرّروا البقاء في ووهانا، وسيتم التواصل معهم والاطمئنان عليهم أول بأول، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة في توفير الرعاية الكاملة للعائدين من الصين.