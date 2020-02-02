نشرة الحوادث المسائية.. حُكم جديد ضد الهارب محمد علي وحبس المتهم بقتل نجل مذيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
حبس المتهم بقتل نجل مذيعة النهار برصاصة طائشة
أمرت نيابة الطفل، اليوم الأحد، بحبس الطفل المتهم بقتل صديقه "كريم. ش"، نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.
عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم الأحد، المقاول الهارب محمد علي، بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وتغريمه 50 ألف جنيه.
تفاصيل العثور على جثة ربة منزل في بدر
نجح أمن القاهرة في كشف غموض العثور على جثة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة بدر.
إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق
قررت الإدارة العامة للمرور، أعادت فتح شارع الهرم، بعد انتهاء مدة الأعمال التي تجرى بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، بتنفيذ أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي"، والمتعارضة مع مسار المشروع؛ حيث تم غلق شارع الهرم جزئياً أمام سينما الهرم في الاتجاهين.
تفاصيل مقتل نجل مذيعة النهار على يد صديقه بالخطأ
كشفت التحقيقات في واقعة مقتل "كريم" نجل المذيعة مروة ميمي، أن الطفل المتهم كان في شقته بحي الزمالك بصحبة شقيقيه، واستقبل ثلاثة من أصدقائه بينهم المجني عليه، في غياب الوالدين اللذين كانا خارج المنزل حينها.
مجلس الدولة يتلقى طعن لوقف انتخابات المحامين
تقدم نصر الدين حامد المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المحامين.
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