حُكم بحبس الهارب محمد علي 3 سنوات بتهمة التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم الأحد، المقاول الهارب محمد علي، بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وتغريمه 50 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المقاول الهارب بالضريبة المستحقة عليه وقدرها 3 ملايين و720 ألف جنيه.

كانت التحقيقات في القضية رقم 167 لسنة 2019، كشفت قيام المتهم محمد علي، بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليهم، والبالغة 3 مليون و720 ألف و629 جنيهاً.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت نيابة الضرائب المتهم إلى محكمة الجنح.