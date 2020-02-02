محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة رادارات لمراقبة السرعة بمحاور مصر الجديدة ، كما شنت وحملات مرورية مُكثفة لضبط المخالفين. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والعمل على تحقيق سلامة المواطنين على الطرق التى شهدت تطويراً خلال الفترة الأخيرة .. فقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بنشر عددٍ من الرادارات بصفة مُستمرة وكذا القيام بعدة حملات مرورية بمحاور (مصر الجديدة المستحدثة خاصة محورى الثورة وأبو بكر الصديق) تستهدف تحقيق الإنضباط المرورى ومراقبة سرعة المركبات وتأمين سلامة مستخدمى تلك الطرق . وقد لاقت تلك الحملات إستحسان المواطنين لإلزام قائدى المركبات على الإلتزام بالسرعات المقررة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور: نشر رادارات لمراقبة السرعة بمحاور مصر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.