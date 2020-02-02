تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" لـ16 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 16 فبراير؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس.

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المتهمون هم: عبد الرؤف نجم عبدالوهاب، وسعيد يحيى عتريس، وحسام السيد زهران، وشريف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، و طارق إبراهيم أحمد زايد عيد.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.