شكّل جمعية أهلية ونصب نفسه مديرًا لها.. تفاصيل إيقاف إمام مسجد بالمنوفية عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إحالة إمام مسجد الشهداء بقرية البتانون التابعة لإدارة شبين الكوم بمديرية المنوفية، للتحقيق وإيقافه عن العمل 3 أشهر أو انتهاء التحقيقات، لما بدر منه من مخالفات تتعارض مع طبيعة عمله، بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف، صباح الأحد.

وأوضح بيان وزارة الأوقاف، أنه تم إيقاف مدير إدارة أوقاف شبين الكوم ومفتش المنطقة وعمال مسجد الشهداء عن العمل، واستدعاء مدير المديرية للوقوف علب مدى مسؤليته وتقصيره عن المتابعة.

وقال مصدر بمديرية أوقاف المنوفية، إن سبب إيقاف إمام مسجد الشهداء بالبتانون يرجع إلى تشكيله جمعية أهلية ونصب نفسه مديرًا لها، وحصوله على مشروع النظافة من الوحدة المحلية التابعة للقرية، وإدارته بنفسه.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مشروع النظافة بقرية البتانون الذي يديره إمام مسجد الشهداء، تعرض لخسائر بآلاف الجنيهات، واضطر الكثير من أهالي القرية، تقديم شكاوى ضده بوزارة الأوقاف.

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وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن إلى أن بعض مسؤولي أوقاف المنوفية حاولوا تسوية الأمر بين الأهالي المتضررين من فشل النظافة بقرية البتانون وإمام مسجد الشهداء، إلا أن الأخير رفض، لافتًا إلى مدير المديرية قرر نقله إلى إدارة أخرى.

وكشف المصدر، أن إمام مسجد الشهداء تم إيقافه قبل ذلك من رئيس القطاع الديني، بعد خروجه عن موضوع خطبة الجمعة، وعاد إلى العمل مرة أخرى، بعد أن تعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم التحقيق مع الإمام ومدير إدارة أوقاف شبين الكوم ومفتش المنطقة، صباح الاثنين، بديوان عام وزارة الأوقاف.

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