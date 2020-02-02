"مستقبل وطن": السيسي صنع نهضة غير مسبوقة في ملف العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صنع نهضة حقيقية غير مسبوقة في ملف العشوائيات، في إطار حرصه على توفير حياة كريمة وآمنة للمصريين.

وأضاف رشاد، في بيان لـ"مستقبل وطن" أن العشوائيات كانت من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية، خصوصًا مع انتشارها بشكل غير آمن، بجانب كونها تمثل غولًا يلتهم كافة جهود التنمية، وقنبلة موقوتة تهدد سلم وأمن المجتمع.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن تعامل الدولة مع العشوائيات كان هدفه الأساسي الحفاظ على حياة المصريين وتوفير حياة آدمية تليق بهم؛ وقد نجحت فيه الدولة على كافة المستويات شرقًا وغربًا من خلال مشروعات سكنية ترتقي لأحلام المصريين وتليق بهم، قائلًا: "الدولة جبرت بخاطر الغلابة".

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