أخبار مصر | العناني: فيروس كورونا لن يؤثر على السياحة والصحة في المقام الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني: فيروس كورونا لن يؤثر على السياحة والصحة في المقام الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن اللجنة الوزارية لبحث معوقات التنمية السياحية، بحثت أمر تعليق رحلات الطيران إلى الصين، والإجراءات التنفيذية لوزارة الصحة مستمرة، وعمل الوزارة من حجر صحي وغيره من احتياطات مستمرة، ولن يؤثر ذلك التعليق على الحركة السياحية.

وأوضح العناني في تصريحات إلى "الخليج 365": "تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وتم التنسيق ما بين رئاسة الوزارة والصحة والسياحة والداخلية والدفاع والطيران، فلا يوجد في الدولة المصرية قرارًا فرديًا، والدولة جميعها تعمل في هذا الملف".

وأشار إلى أن أي مسافر قادم من أي دولة أخرى سواء بري أو بحري أو جوي سيتم التأكد من خلوه من الفيروس، والسفير الصيني أوضح أن الصينيين على أرض مصر سيغادرون فور انتهاء رحلاتهم، ولم ترصد حالة واحدة للفيروس سواء صيني أو غير صيني أو مصري علي أرض مصر، ولن يكون لكورونا تأثير كبير على الموسم السياحي، والصحة تأتي دائمًا في المقام الأول.