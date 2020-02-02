أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجالس إدارات وعموميات المؤسسات الصحفية القومية (الشروط والإجراءات)

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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وذلك يوم الأحد المقبل 9 فبراير.



وحددت الهيئة شروط الترشح والإجراءات القانونية المُتبعة، وذلك بعد اختيار المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وإصدار التعليمات المنظمة لإجراء الانتخابات والجدول الزمني لمراحلها المختلفة.

وحددت الهيئة شروط الترشح كالتالي:

1- أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة.

2- أن يكون قد أمضي مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، وعشرة سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.

3- أن يقدم بياناً بالسيرة الذاتية موضحاً بها المؤهل والخبرات والصفة.

4- إقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة.

5- إقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون.

6- إقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب المؤسسة.

7- أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين.



الأوراق المطلوبة والإجراءات:

1- إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقًا، محددًا به ساعة وتاريخ تقديمها.

2- يعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية.

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3- يعتبر إداريًا كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفي أو العامل.

4- تثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية.

5- يعتد في ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأي تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.



وتُجرى الانتخابات على النحو التالي:

1- تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار/ عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة.

2- مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لموافاة الهيئة ببيانات شاملة للعاملين بها لمراجعتها وتدقيقها، وذلك لإعداد قوائم بأسماء الناخبين كل حسب صفته.

3- مخاطبة المؤسسات لتجهيز المقار الانتخابية بها وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة، وقيام نخبة من الهيئة بالتأكد من جاهزية المقار المعدة لهذا الغرض.

4- تتولى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات إصدار القرارات المنظمة لسير العملية الانتخابية، بحيث تشتمل على:

- مواعيد الانتخابات، وشروط الترشح والقواعد المنظمة له، وتشكيل اللجان الفرعية التي ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية، وتشكيل فريق عمل من العاملين بالهيئة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.

5- فتح باب الترشح، ويتم إعداد كشوف بأسماء المرشحين ونشرها بالمؤسسات الصحفية لتلقي الطعون، ويتم تلقي الطعون، وتقوم اللجنة العليا بعقد اجتماع لفحصها والرد عليها.

6- يتم إعداد القوائم النهائية بأسماء المرشحين وموافاة المؤسسات بها لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسة تمهيداً لإجراء الانتخابات.

7- تتولى الهيئة الوطنية للصحافة (بجميع العاملين بها) إعداد بطاقات الانتخابات والتأكد من صحتها ومراجعتها وطبعها بألوان مختلفة (حيث يتم طبع بطاقات انتخاب صحفيين – إداريين – عمال بألوان مختلفة) وتقسيمها حسب أعداد العاملين في كل مؤسسة وتجهيز الملفات وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية.

8- تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات في المؤسسات الصحفية القومية.

9- موافاة المؤسسات بنتيجة الانتخابات رسميًا، والسماح بفتح باب الطعون لتفحصها اللجنة العليا تمهيدًا لاعتماد النتيجة بشكل نهائي، ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات أربعة أسابيع.