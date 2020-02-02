أخبار مصر | مصر تطلب إدراج أديرة وادي النطرون على قائمة التراث العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تطلب إدراج أديرة وادي النطرون على قائمة التراث العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مصر تقدم بطلب لليونسكو لتسجيل أديرة وادي النطرون على قائمة التراث العالمي، موضحا أنه لأول مرة منذ 17 عاماً تتقدم مصر لليونسكو بطلب لتسجيل موقع على القائمة.

وكان العناني قد استقبل في 25 يناير كارتي ليسيتزين، Katri lisitzin الخبيرة في إدارة مواقع التراث العالمي ولجنة الأيكروم التابعة لليونسكو ومقرها الإقليمي في الشارقة، لمناقشة آليات العمل لتقديم الدعم الفني لإعداد واستكمال ملف إدراج أديرة وادي النطرون على قائمة مواقع التراث العالمي باليونسكو، كما التقى بالسفير Raymond bondin سفير مالطة الأسبق لدى اليونسكو وخبير اليونسكو في مواقع التراث العالمي، والذي يزور مصر حاليًا.



وهذه الأديرة تتميز كونها الأقدم في المنطقة وأحد محطات رحلة العائلة المقدسة ومزار لمئات الآلاف من السائحين والإخوة المسيحيين وفيها دفن الأنبا بيشوي الذي توفي في القرن الرابع الميلادي والبابا شنوده الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق.