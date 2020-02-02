أخبار مصر | "صحة النواب": زيادة بدل العدوى أبسط حقوق الأطباء وهيئة التمريض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة النواب": زيادة بدل العدوى أبسط حقوق الأطباء وهيئة التمريض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنه لابد من زيادة بدل العدوى للأطباء وأعضاء هيئة التمريض فهو من ابسط حقوقهم حتى يكون مناسبا مع حجم المخاطر التي يواجهها الأطباء، مؤكدًا ان البدل الحالي ضعيف فهو لا يتعدى قيمته 19 جنيهًا شهريًا.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أن جميع العاملين في قطاع الصحة أكثر عُرضة للإصابة والتي من الممكن أن تؤدي لحالات الوفاه نتيجة الأمراض المعدية التي يتعرضوا لها والتي تأتي عن طريق الجهاز التنفسي وملامسة مرضى الأمراض الجلدية.

وأوضح عضو لجنة الصحة، أن الحكم القضائي الصادر بزيادة بدل العدوي لتصل إلى 1000 جنيه واجب النفاذ ولكنه ليس مسؤولية وزارة الصحة وإنما هناك تعنت من قبل وزارة المالية بسبب عدم توافر ميزانية كافية لقطاع الصحة.

جدير بالذكر أن النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب قام بتقديم اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيادة قيمة بدل العدوى المقرر للأطباء وهيئة التمريض ليتراوح من 1200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

