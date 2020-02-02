أخبار مصر | غدًا.. محمد صبحي وعلاء جانب ضيفا الأزهر في معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. محمد صبحي وعلاء جانب ضيفا الأزهر في معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الاثنين، ندوة بعنوان "السينما وقضايا المجتمع" بحضور الفنان محمد صبحي، ويقدمها عضو المركز الإعلامي للأزهر محمود عبد الرحمن.

كما ينظم جناح الأزهر، أمسية شعرية يشارك فيها الدكتور علاء جانب، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية، والحاصل على المركز الأول في مسابقة أمير الشعراء عام ٢٠١٣، ويلقي خلال الأمسية، مجموعة من أبرز قصائده مثل قصيدة “اعتذار” و”المرجفون في المدينة”.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.