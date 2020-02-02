أخبار مصر | حوار| وزير السياحة والآثار: خطة شاملة لإحياء مسار العائلة المقدسة.. وحملة خارجية للترويج لمصر.. وإعادة تشغيل 8 مكاتب عالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار| وزير السياحة والآثار: خطة شاملة لإحياء مسار العائلة المقدسة.. وحملة خارجية للترويج لمصر.. وإعادة تشغيل 8 مكاتب عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الجزء الثاني من حوارنا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أجاب على عدد من الأسئلة الهامة في الملفين السياحي والأثري، وكان أبرزها خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة وخططها في ملفات السياحة المختلفة، وإليكم نص الحوار.

ماهي خطة العمل في ملف السياحة خلال الفترة المقبلة؟ "السياحة تختلف بشكل كبير في عملها عن وزارة الآثار، فوزارة الآثار ملك للدولة تتحكم بها بنسبة 100%، أما السياحة فنحن شركاء للقطاع الخاص، وهو شريك أصيل معنا، فكان أول ما قمت به هو تشكيل لجنة دائمة لإعطاء التراخيص للمنشأت الفندقية والسياحة، بعد موافقة مجلس الوزراء وتضم مسؤولين من السياحة والآثار والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، المحافظ المعني، وممثل من وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلين من الغرف التجارية للتحدث باسم القطاع الخاص، وذلك لتسهيل القرارات بشكل علمي وسريع، بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحدة، حيث تختص اللجنة بمنح التراخيص ووضع الأسعار وحل المشكلات التي تواجه السياحة في أسرع وقت ممكن، على أن تعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بصفة شهرية.

ما هو الاختلاف بين الوزارتين؟ "الآثار وزارة يستلزم عملها التواجد في كل محافظات مصر بشكل مستمر، والآثار تشهد مرحلة حساسة للغاية في عمرها، حيث لدينا عدد كبير م الافتتاحات كلها ستؤتي ثمارها في 2020، فكنت أعمل بالآثار عدد كبير من الساعات يوميًا، ولما أضيفت إليّ السياحة بدأت أقرأ في كل ملفاتها وزادت ساعات العمل، فوزارة السياحة كانت موجودة وتعمل ولها إنتاج على الأرض قوي، وأصبح لدي من كل منصب، اثنين، وحتى يحدث الدمج بهدوء ودون مشكلات فيجب الاقتراب من الموظفين، وتقريب وجهات النظر". "عندما دخلت مقر وزارة السياحة وجدت عدد من المكاتب مغلقة وليس لها رؤساء فبدأنا مرحلة التكليف، والدراسة، ومرحلة اجتماعات كثيرة لفهم طبيعة الملف والوقوف على كل خباياه، وأصبح لدي عدة اجتماعات مع دولة رئيس الوزراء إما سياحة أو آثار، فمثلًا لو جاء لي طلب تصوير بداخل الأهرامات، فنصف الآثار يطلب ثمن التصوير، والسياحة الكل يأتي يرغب في الترويج ويطلب التخفيض، فهذا جزء من اليوميات التي نعمل عليها بشكل قوي".

ما هو أكثر ما صنع دعاية لمصر سياحيًا خلال الفترة الماضية؟ "أكثر ما قام بالدعاية لمصر، في الفترة الماضية، المعارض الخارجية التي تجولت بالعالم كله، والاكتشافات الأثرية المتوالية، والشراكات الدولية التي عقدتها الدكتورة رانيا المشاط، والمتحف المصري الكبير، والأمن والأمان التي حققتهما الدولة، والتواجد السياسي للرئيس السيسي خارجيًا والتواجد الرئاسي لرؤساء خارجيين داخل مصر" "بعد معرض توت عنخ آمون في فرنسا رجعت السياحة الفرنسية للأقصر، كما أن السياحة والإنجليزية عادت بعد أن تم عرضه في لندن، لوحات الإعلانات في الشوارع الشركة التي نشرتها، كل صحف العالم تحدثت عن مصر بشكل غير مسبوق، الهدايا والأطعمة صُنعت على شكل توت عنخ آمون، وهو ما لن تستطع أي حملة أن تفعله، وهذا بدون تكلفة على مصر، ومحطة المعرض القادمة هي أمريكا"

ماذا عن إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة؟ "ثم كان ثاني القرارات هو إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، ليضم التشكيل الجديد الكيانات الوظيفية المختصة بالسياحة الدينية، برئاسة رئيس قطاع الشركات في وزارة السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، والمستشار القانوني لوزير السياحة، وعضو من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارة من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلين من بعض الجهات، كما تعمل الوزارة حاليا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الحج والعمرة يوضح كافة التفاصيل الخاصة بهما، كما سيتم عقد اجتماع مع مسؤلي عدة جهات، لمناقشة أزمة تأشيرات العمرة التي افتعلها السماسرة والمتضررين من بوابة العمرة المصرية. حدثنا أكثر عن مشكلة العمرة وبيع التأشيرات خلال شهري رجب وشعبان؟ "هذه المشكلة مع غرفة الشركات، ومع اللجنة والعليا وقد تم إعادة تشكيل اللجنة والعليا وبوابة الحج والعمرة التي تم تأسيسها لمحاربة الفساد في هذا الملف وبالطبع فبوابة الحج والعمرة ليست على هوى الكثيرين، واللجنة العليا تجتمع وكل الأجهزة المعنية في اجتماعات مستمرة لضبط الأسواق وأي شركة يثبت مخالفتها سيتم تنفيذ أقصى عقوبة عليها". من هم أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة؟ "اللجنة العليا للحج والعمرة تضم عدد كبير من المناصب القيادية، منهم مستشار الوزير للحج والعمرة، وغرفة شركات السياحة، عضوين من السياحة الدينية ورئيس قطاع الشركات في الوزارة، ورئيس غرفة السياحة والدينية في الوزارة والجهات الأمنية والرقابية بشكل عام". Advertisements

تعتبر مصر غنية في مجال السياحة الاستشفائية والدينية فما خطة الوزارة؟ "السياحة الاستشفائية أو العلاجية عواملها قوية في مصر، ومجلس النواب بذل مجهود عظيم لعمل قانون للسياحة العلاجية في مصر، وهناك ملف للسياحة العلاجية موضوع منذ أعوام ولكن لم يتم تفعيله أدرسه حاليًا للنهوض بهذا القطاع" السياحة الدينية "الذي يأتي بالسائح لمصر هو المعارض السياحية الخارجية أو بورصة السياحة، والتي تقوم الشركات ببيع هذا المنتج في الخارج، ونحن في مصر مهتمين بالسياحة الدينية، فقد زرت مقرات مسار العائلة المقدسة، وافتتحنا المعبد اليهودي، وافتتحنا عدد كبير من المساجد، وجبل الطير ومقابر آل البيت، ولكن العائق هو الترويج، وسنضع السياحة الدينية في الحملة الدعائية للدولة المصرية، ويجب أن تضع الشركة الأجنبية هذه المزارات على أجندتها.

ماذا عن مسار العائلة المقدسة؟ "شرفت بزيارة كل مقرات مسار العائلة المقدسة، والتحديات التي تواجهنا في هذا المسار كبير للغاية، حيث يضم 25 نقطة، والسؤال هنا هل سائح العائلة المقدسة سيترك الأهرامات ويتفرغ للمسار؟، التحدي هنا في الزائر، وكيف سنأتي به؟ حيث أن مشكلة المسار في أنه لن يتفرغ له إلا الذي انتهى من المزارات الشهيرة في مصر، والأفضل هنا أن نطعم البرنامج بتشكيلة من السياحة الثقافية، حيث يتم زيادة نقاط سياحة دينية أو روحانية، حتى يتم إحياء المسار بالتدريج. "والدولة تعمل في خطة استراتيجية طويلة المدى لإنهاء ملف مسار العائلة المقدسة كاملًا، حيث تم الموافقة على مبلغ 60 مليون جنيه لتجهيز البنية التحتية لهذا المسار، والتي بدأتها الدكتورة رانيا المشاط وأكملها الآن، وهذه خطة طويلة المدى، حيث سيتم تجهيز المسار بطرق وفنادق ومقار إقامة وهذا سيحتاج لوقت طويل، ونعمل الآن على خطة قصيرة المدى وهي المقرات الدينية الحالية التي بالفعل يتم زيارتها والتي نعمل على تنشيطها".

ماهي خطة التنمية التي تقوم بها الآن وزارة السياحة والآثار بالمنطقة المحيطة بالمتحف الكبير؟ "المتحف المصري الكبير وكافة شبكات الطرق بمحيطة يتم تغييرها خلال الفترة المقبلة سواء الطريق الدائري أو طريق ميدان الرماية، فطريق الفيوم سيصبح 8 حارات ذهاب وعودة للتسهيل المروري على المواطنين، وتم استحداث بعض الطرق الجديدة المودية إلى المتحف من حوله، جاري إزالة ميدان الرماية بشكل كامل، سيتم إنشاء عدد من الفنادق الكبرى بجانب المتحف الكبير، وافتتاح المتحف سيوفر فرص عمل كثيرة خاصة بعد زيادة أعداد السائحين.

حدثنا أكثر عن مستقبل البنية التحتية السياحية؟ "خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدد من الفنادق الكبيرة في مختلف المحافظات منها محافظة المنيا والجيزة والساحل الشمالي والجونة، وسيتم حل كافة المشكلات العالقة للفنادق خاصة التي تم إنشاءها ولا يوجد لها تراخيص سنمحنهم التراخيص وفقا للقانون ولن نقف ضدهم خلال أسبوع واحد فقط، هدفنا تسهيل على المستثمرين، لأول مره منذ سنوات هيئة التنمية السياحة يتم الموافقة لها على طرح أراضي للمستثمرين، ما يقرب من 10 الآف غرفة فندقية تحت الإنشاء بسبب تحسن المستوى السياحي في مصر، فرأس المال عندما وجد تحرك إيجابي بدأ هو كذلك بالتحرك.

ما هو قانون السياحة والموحد؟ "الوزارة حاليًا تعمل على قانون السياحة والموحد حاليًا، وقام المستشار القانوني حسن اللمعي بتسلم نسخة للدراسة وسوف أطلع عليه شخصيًا حيث سأستمع للقطاع وللمستشارين وللمتخصصين حتى يخرج في صورته المثالية، مثلما حدث مع قانون الآثار، كما يتم الآن وضع قانون لتنظيم الحج والعمرة، وهو قانون جديد تمامًا، لوضع ضوابط مستدامة، وهو قانون لن يتغير ويخضع له الجميع، وسيضبط البوابة والتأشيرات وكل ما يتعلق بهذا الأمر".

ما هو موقف الحملات الدعائية للسياحة المصرية؟ "لم تكن هناك حملات خارجية لمصر، والآن نعمل على حملتين خارجيتين شعارها المتحف الكبير، كما نعمل على حملة دعائية ترويجية داخلية تقوم على رفع الوعي السياحي لدى المواطنين، ستعمل على تعريف المواطن وخصيصًا النشء بالسياحة واهميتها، ونأمل في حملة دعائية ضخمة خارجية تشمل مصر كلها". "كما أن لدينا 8 مكاتب سياحية خارجية في مصر، وهي حاليًا مغلقة، وسيتم تشغيلها وتعيين مدير لكل مكتب، ويعمل بكل قوته، قبل تشغيل وإنشاء مكاتب جديدة، كذلك نولي سياحة المؤتمرات اهتمام كبير للغاية في مصر، وهو ملف كبير قيد الدراسة".

Advertisements