أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون تمهيدًا لافتتاحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون تمهيدًا لافتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، إلى قصر البارون بحي مصر الجديدة لتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمشروع ترميم القصر تمهيدا لافتتاحه قريبًا، وذلك بعد الجولة الميدانية له في المكاتب السياحية ومتحف آثار مطار القاهرة الدولي.

وشهد الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار وعدد من القيادات بالمجلس والوزارة.

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وبدأت الجولة بتفقد الحديقة وأعمال ترميم عربة ترام مصر الجديدة القديمة والمعروضة بالحديقة ثم تفقد الوزير القاعات المختلفة للقصر والبدروم الذي سوف يتم تجهيزه تمهيدا لتحويله إلى مدرسة للتربية المتحفية لنشر الوعي الأثري لدى الأطفال، كما تفقد حجرة التحكم الإلكتروني ونظام تأمين القصر، وخلال الجولة أبدى وزير السياحة والآثار بعض الملاحظات على الأعمال وأمر بسرعة إجرائها تمهيدًا للافتتاح الوشيك.

هذا وقد أنهت وزارة السياحة والآثار 95 % من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم قد انتهت ويقوم فريق العمل الآن بوضع اللمسات النهائية له بالإضافة إلى القيام بأعمال إعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر، بتنفيذ مشروع إعادة توظيف القصر، يشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسامات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة الى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

ومشروع الترميم بدأ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم التدعيم الانشائى لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجوده به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والانتهاء من تنظيف وترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام، مشيرا إلي أنه تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به.