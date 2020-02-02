أخبار مصر | لطلاب الثاني الثانوي.. التعليم توضح معنى "لم يظهر المؤشر الخاص بك"

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي شكاوى بعض أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي بسبب عدم ظهور النتيجة الخاصة بهم وظهور جملة "لم يظهر مؤشر الأداء الخاص بك" علي الرابط الخاص بالنتيجة والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن جملة "لم يظهر مؤشر الأداء الخاص بك" ليس خطأ في النتيجة بل لأنه يتم تحميل مؤشر الأداء علي دفعات بالتوالي.

ويمكنكم معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى 2020/2019، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020.وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".

وأضافت الوزارة أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.

