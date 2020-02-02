أخبار مصر | "أمهات مصر": نتيجة أولى ثانوي غير مرضية لأولياء الأمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": نتيجة أولى ثانوي غير مرضية لأولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أغلب أولياء الأمور أعربوا عن غضبهم الشديد وأستيائهم من نتيجة أبنائهم بالصف الأول الثانوي في الفصل الدراسي الأول، بنظام الثانوية الجديدة.

وأضافت عبير، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي ظهرت في عدد من المدارس، حيث لم ترضي النتيجة أولياء الأمور بسبب الانخفاض الكبير في درجتهم حسب مستوى أبنائهم والذى تعودوا عليه وبعضهم وصل الأمر لرسوبهم في بعض المواد، بينما لم تظهر النتيجة في عدد من المدارس حتي الأن.

وأشارت عبير، إلي أن هناك شكوي من أغلب أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي من عدم فتح لينك ورابط النتيجة الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة أبنائهم من خلاله.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بالتسهيل علي أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم وتخصيص عدة روابط يتم من خلالها معرفة النتيجة، وليس رابط واحد فقط ومعطل.