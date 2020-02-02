أخبار مصر | "ديارنا" يحقق مبيعات بربع مليون جنيه في أسبوعه الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديارنا" يحقق مبيعات بربع مليون جنيه في أسبوعه الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق معرض ديارنا التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، الذي تم افتتاحه بالأقصر مبيعات تقدر بحوالي ٢٥٤ ألف جنيه وكانت الوزارة افتتحت المعرض تحت رعاية نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي والذي يستمر خلال الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير وقد تردد على المعرض منذ افتتاحه حوالي 18 ألف زائر.

هذا ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور من 10 صباحًا الى 11 مساءًا وتتنوع المنتجات بين الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسية والصدف وومكملات الديكور بأنواعها وتتميز كل هذه المنتجات بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا.

جدير بالذكر أن المعرض مقام بساحة سيدي أبو الحجاج بالأقصر على مساحة 600 متر مربع ويضم منتجات 50 عارضًا من جمعيات الأسر المنتجة يمثلون محافظات مختلفة، بالإضافة إلى عارضين تابعين لجهاز تنمية المشروعات وتعد معارض ديارنا أحد آليات وزارة التضامن الإجتماعي التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة والتي تساهم يها الوزارة في إطار تشجيع الوزارة للجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإستدامة.