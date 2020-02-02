أخبار مصر | السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

ووجه الرئيس السيسي بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، كما وجه الرئيس السيسي، بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة السيارات والأوتوبيسات الكهربائية.