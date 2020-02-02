مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الاستروكس المخدر بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الاستروكس المخدر بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من الاستروكس المخدر بمنطقة إمبابة، شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بأنه حال مرور قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة، لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق القسم، تم الاشتباه في عاطلين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الاستروكس المخدر، مبلغ مالي، هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

