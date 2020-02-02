مصر | حبس عصابة تتزعمها سيدة لسرقة الشقق بالقاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة تتزعمها سيدة لسرقة الشقق بالقاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حبس عصابة تتزعمها خادمة لسرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة، 4 أيام علي ذمة التحقيق، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما "سالي.م " خادمة، و" ربيع.ع"، و" أسامة. م"، عاطلين، وأقروا بإرتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بمناطق القاهرة الجديدة وتمكنوا من سرقة 7 شقق سكنية بأسلوب التتبع والمراقبة بمساعدة وإرشاد من المتهمة الأولي وتمكنوا من سرقة مصوغات تقدر ب75 ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الأول من المواطنين، تفيد بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسوالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.