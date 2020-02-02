شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقود حملة إشغالات مكبرة في كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة كفر الزيات، الأحد، لإزالة إشغالات المحال التجارية والمقاهى من الشوارع لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى للشارع.

كما شملت الحملة حظر عدد من مركبات التوك التوك المخالفة لقانون سير تنظيم خط سير التوك توك من حيث السير في الشوارع الرئيسية وعكس الإتجاة وبدون لوحات معدنية.

وخلال الجولة؛ شدد محافظ الغربية على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الشوارع، مؤكداً إن حملات الإشغالات مستمرة بصفة دائمة بجميع مراكز المحافظة.