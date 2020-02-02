شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تكشف آخر أعمال تطوير ميدان التحرير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت وزارة الإسكان مقطع فيديو لأعمال تطوير ميدان التحرير، والذي عرضه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الأحد، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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