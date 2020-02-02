شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 117 فدانًا وتنفيذ 31 قرار إزالة في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، واللواء حسن ترك، نائب مدير الأمن، على تنفيذ حملة مكبرة على حي السويس وحي الجناين لازالة تعديات على 117 فدان بمنطقة أرض اللاجون، وتم استرداد الأراضى والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب بيان، الأحد، جرى تنفيذ 25 قرار ازالة تعديات على املاك الدولة بمنطقة اللاجون، و6 قرارات ازالة لرفع اشغالات واكشاك مخالفة بسور جراج ومشتل حي الجناين في ميدان أحمد حلمي بدر بالجناين، وذلك نفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر بالحفاظ على املاك الدولة في اطار الموجة الـ15 لازالة التعديات.