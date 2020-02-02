شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: حريصون على دعم وتشجيع الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على اهتمام الدولة وكافة الأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء .

وأعلن المحافظ في لقاء اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، والذي عُقد بالمحافظة برئاسته، وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عبدالعال البدري السكرتير العام المساعد، أن هناك اهتمام من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على تيسير الإجراءات لتشجيعهم على إقامة المشروعات.

وطالب المحافظ مسؤولي الاستثمار والمحاجر والزراعة والتخطيط العمرانى بحصر المناطق المخصصة للاستثمار في كافة القطاعات وإعداد مخطط بها وارساله إلى المركز الوطني لاستخدامات الأراضي لطرحها على المستثمرين، ومن بينها: مناطق الاستثمار الصناعي والزراعي والمنطقة الصناعية المخصصة للصناعات الثقيلة بوسط سيناء ومنطقة صناعات الملح بالروضة ومناطق الإنتاج الداجني ببئر العبدووسط سيناء، إلى جانب منطقة الصناعات الحرفية بالعريش.

وطالب المحافظ بسرعة مخاطبة الجهات السابق الموافقة لها على إقامة مشروعاتها وتخصيص أراضي لها في المحافظة، مشددا على تحديد مهلة 60 يوما يتم بعدها حفظ الطلب في حالة عدم تحرك الجهة.

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ومن جانبه، أوضح العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه يتم اخطار المركز الوطني لاستخدامات الأراضي بالمساحات والمناطق المخصصة والمخططة للاستثمار ليتولى عرضها على المستثمرين، مشيرا إلى القرارات الجمهورية السابقة بإنشاء المنطقة الصناعية بوسط سيناء ضمن المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأكد أشرف عليوة مدير مكتب خدمة الاستثمار على تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات، وفقا لتوحيد الموافقات من مختلف الجهات المعنية.

وعرض بعض المطالب الخاصة بإقامة منطقة صناعية للملح على مساحة 4.2 كيلو مترات في الروضة، اعتماد إقامة 3 مناطق للإنتاج الداجني على مساحة 500 فدانا لكل منطقة.

وأعلن المهندس أحمد القصاص مدير المناطق الصناعية، أنه يجرى منح المستثمرين وأصحاب المشروعات تيسيرات وحوافز تشجيعية في مختلف المناطق الصناعية بالمحافظة، ومنها: استكمال مرافق الخدمات الأساسية وتخفيض سعر المتر من الأرض، وغير ذلك من التيسيرات والحوافز، مشيرا إلى طرح أراضي المنطقة الصناعية في بئر العبدعلى المستثمرين بعد ترفيقها، وأن عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة، حيث تقدم لها عدد من المستثمرين في مختلف القطاعات وجاري دراستها وإنهاء إجراءاتها.

حضر اللقاء كل من أشرف عليوه مدير مكتب خدمات الاستثمار، المهندس أحمد القصاص مدير المناطق الصناعية بالمحافظة، المهندس حسام الشريف مدير التخطيط العمراني، المهندس عمر الكاشف مدير إدارة المحاجر، محمد الحجاوي مدير مركز المعلومات، مسؤولي الشؤون المالية والسياحة، ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام للمحافظة، والمهندس عاطف عبيد مطر مدير عام الزراعة.