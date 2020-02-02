شكرا لقرائتكم خبر عن «صقر» يتابع تطوير شبكة الصرف الصحي والحدائق والرصف بأحياء السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الأحد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والمرافق العامة والخدمات على مستوى الأحياء، بدأها بمتابعة أعمال التطوير وانشاء المسطحات الخضراء والحدائق العامة والرصف وساحة انتظار بمنطقة الزراير وطريق المحروسة بحي الاربعين والسويس.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير المسطحات الخضراء والارصفة والجزيرة الوسطي بمدينة السلام 1 بحي فيصل على طريق السويس القاهرة، مؤكدًا استكمال الانارة العامة لتدعيم الحدائق العامة بعدد من أعمدة الإنارة.

Advertisements

وتفقد المحافظ أعمال صيانة وتدعيم خط الصرف الصحي المتجهة من الحرفيين وحتي محطة الصرف الصحي القديمة بعرب المعمل على طريق السويس القاهرة.

وشدد المحافظ على الشعبة الهندسية والشركة المنفذة لأعمال الرصف سرعة استكمال الرصف وازدواج طريق الخدمة بداية من مدينة 24 اكتوبر وحتي الموقف الاقليمي بنطاق حي فيصل.

وكلف المحافظ رئيس حي فيصل برفع أي إشغالات بمدينة السلام 1ومنطقة المحلات الجديدة بسور الموقف الاقليمي لسيارات الأجرة، والتأكيد على رفع لافتات الاعلانات العشوائية وعمل محاضر للمخالفين .