شكرا لقرائتكم خبر عن مصري عائد من الصين: «شكرًا يا مصر.. ربنا يعلي قدرك وشأنك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من مطار «ووهان الصينية»، منبع فيروس كورونا حرص المواطن المصري محمد ناجح قبل عودته إلى القاهرة على توجيه رسالة طمأنة إلى الشعب المصري.

وقال ناجح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تم الكشف على جميع المصرين قبل دخول المطار وبفضل الله كل المصريين العائدين من مدينه ووهان جميعهم غير مصابين وغير مشتبه بأحد منا على الاطلاق وفي انتظار الطائرة».

وأضاف: «معظم المصريين العائدين إن لم يكن جميعهم هم دكاترة جامعات ومراكز بحثية في بعثة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه أو ابحاث ما بعد الدكتوراه والشاهد إننا جميعا على قدر من الوعي الكافي اننا نحمي أنفسنا وبالتالي نحمي أهلنا وللعلم»، مردفا «في حوارنا مع السفارة المصرية عند طلب عمليه الاجلاء طلبنا إحنا المصريين الموجودين في مدينه ووهان توقيع الكشف علينا قبل دخول مطار وهان وقبل دخول مصر وشددنا الطلب على أن يكون الحجر الصحي مشدد وعلي أقصى درجة وقلنا جميعا إننا لو شكينا للحظة أن الإجراءات والحجر الصحي غير كافيين فإننا نرفض الرحيل لأننا نخشي ونخاف على أهلنا وبلدنا ولن نكون أبدا سببا في الضرر».

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وتابع: «لا أنكر أني شككت للحظات ولكن للحق أقول وأشهد بأن السفارة من أول يوم كانت على قدر المسؤولية بل فاقوا توقعاتي انا شخصيا في إدارة الأزمة واخص الشكر السفير الدكتور محمد البدري اللي لما عرف اني قلقان اتصل بيا شخصيا يطمني، حقيقي مصر كانت على قدر المسؤولية بل فاقت كل التوقعات».

ووجه ناجح رسالة إلى أهل محافظة مطروح قائلا: «الرسالة دي موجهة لأهلنا بمطروح بصفه خاصه ولعموم الناس بصفه عامة بنعتذر إننا كنا سبب في ازعاجكم لكن يعلم الله أن هذه الإجراءات والحجر الصحي هي للصالح العام، وبنطمنكم والله كلنا بخير وما في حالة واحدة مشتبة فيها والله لو نعلم أن هناك نسبه ولو ٠.١ % ضرر ما كنا وافقنا على الاجلاء احنا بنحبكم وبنحب بلدنا».

وأكمل «أوجه رسالة إلى للصين كدوله ولمدينتي ووهان الحبيبة، بعيدا عن الدين والسياسة ومن باب الإنسانية أسأل الله العظيم أن يعافيكم شيوخا وشبابا رجالا ونساءً وأطفال وأن يشفي مصابيكم، ووهان يا أجمل مدن الصين وناسك اطيب ناس والله انك لاحب مدن الصين إلى قلبي وأسأل ربي أن يعافيكي ونعود مرة ثانية نستكمل ما بدأنا».

واختتم «شكرا يا مصر شعبا وحكومة، كنتم عند حسن الظن وأكثر فلا مجال هنا للمزايدة وأسأل الله أن يعلي قدرك وشأنك».