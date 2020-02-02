شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات ترخيص لـ35 منشأة طبية خاصة، وأغلقت 11 منشأة طبية مخالفة.

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جاء ذلك خلال المرور على 248 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، ضمن الحملات التي تنفذها مديرية الصحة على المنشآت الطبية، لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة، إن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

وحرّرت المديرية 285 محضرا مخالفا للاشتراطات الصحية، وأعدمت 1681 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام، و1913 لتر من المواد السائلة خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق.