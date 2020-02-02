شكرا لقرائتكم خبر عن «ديارنا» يحقق مبيعات 254 ألف جنيه خلال أسبوعه الأول في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حقق معرض ديارنا للأعمال اليدوية بالأقصر، مبيعات تقدر بحوالي ٢٥٤ ألف جنيه، والذي يستمر خلال الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير، حيث زار المعرض منذ افتتاحه حوالي 18 ألف زائر، حيث تم افتتاحه تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور من 10 صباحاً إلى 11 مساء، وتتنوع المنتجات بين الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه والصدف ومكملات الديكور بأنواعها، وتتميز كل هذه المنتجات بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً.
جدير بالذكر أن المعرض مقام بساحة سيدي أبوالحجاج بالأقصر على مساحة 600 متر مربع، ويضم منتجات 50 عارضًا من جمعيات الأسر المنتجة يمثلون محافظات مختلفة، بالإضافة إلى عارضين تابعين لجهاز تنمية المشروعات.
وتعد معارض ديارنا آحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة والتي تساهم بها الوزارة في إطار تشجيع الوزارة للجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة.
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