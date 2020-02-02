شكرا لقرائتكم خبر عن 10 كنترولات تتلقى 519 تظلمًا لطلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت 10 كنترولات تابعة للإدارات التعليمية في كفر الشيخ 519 تظلما لطلاب الشهادة الإعدادية خلال 3 أيام، تحت إشراف يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

ويستمر تلقي التظلمات لمدة 15 يوما وتنتهي الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، وسيتم تحديد موعد مراجعة أوراق الإجابة بمقر الكنترول الرئيسي بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية بجوار مسجد الخياط في مدينة كفر الشيخ.

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وقالت «كشك» إنها حددت موعداً لكل إدارة تعليمية تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم، وتجنباً للزحام، ويبدأ استقبال الطلاب حسب الجدول المحدد، مضيفة أن الطالب أو ولي الأمر يتقدم بطلب الاطلاع بمقر الكنترول الفرعي بالإدارة التابع لها، ويحدد في الطلب المادة أو المواد التي يرغب في الاطلاع على صورة كراسة إجابتها.

ويتم تحديد الموعد من قبل لجنة النظام والمراقبة، ثم إبلاغ ولي أمر الطالب بموعد المراجعة، وتتم المراجعة بالمقر الرئيسي للكنترول بمدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بدء من الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساء، ويتم تسديد مبلغ 20 جنيهاً عن كل مادة يرغب الاطلاع على صورة الإجابة فيها، ويسمح للطالب فقط مصاحباً ولي أمره بالاطلاع على صورة ورقة الإجابة بعد التأكد من تحقيق شخصيته.

وقالت وكيل الوزارة إنه يحذر على الطالب أو ولي أمره استخدام المحمول في المكان المخصص للاطلاع، ويتسلم الطالب نموذجاً لكتابة ملاحظاته بخط يده، ويوقع ولي الأمر على النموذج بأنه اطلع على صورة كراسة إجابة نجله.