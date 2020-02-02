شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تنشر «رادارات» لمراقبة السرعة بـ«المحاور المستحدثة» في مصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الأحد، بنشر عدد من الرادارات بصفة مُستمرة، والقيام بعدة حملات مرورية بمحاور مصر الجديدة المستحدثة، خاصة محوري «الثورة وأبوبكر الصديق»، لتحقيق الانضباط المروري، ومراقبة سرعة المركبات وتأمين سلامة مستخدمي تلك الطرق.

وقالت الإدارة في بيان، الأحد، إن هذا القرار استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والعمل على تحقيق سلامة المواطنين على الطرق التي شهدت تطويراً خلال الفترة الأخيرة.