شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبد المعز: لا يجوز الجلوس في مطاعم تقدم خمورًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من الجلوس في أماكن أو مطاعم يباع فيها المشروبات الكحولية «الخمور»، لافتا إلى أن الشيطان يزين للناس أعمالهم.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأحد: «أنت رجل مؤمن مينفعش تقعد في مكان فيه خمر، حرام يقولك أصل ده شغل والناس دي بتشرب، شغل على عيني ورأسي، بس برضوا مينفعش، كل واحد حر، إحنا ننصح بس».