شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال تطوير إدارة الحماية المدنية وقسم العرب بمحافظة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء طارق مجاهد مساعد الوزير لمنطقة القناة وسيناء، واللواء هشام خطاب مدير الأمن، والعميد وسام ملاك، مدير الحماية المدنية، وعدد من الأجهزة الامنية، الأحد، أعمال تطوير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد.

وبحسب بيان، الأحد، شهدت أعمال تطوير إدارة الحماية المدنية، رفع كفاءة المبنى والمعدات وتذوديها بمنظومة من أحدث المنظومات وأحدث السيارات، وذلك في إطار أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها القطاعات الخدمية في جميع المجالات.

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كما افتتح المحافظ و«مجاهد» ومدير الأمن أعمال تطوير قسم العرب.

وأشاد المحافظ بمستوى الشكل الحضاري، الذي شهدته عدد من أقسام المحافظة تماشيا مع مختلف الإنجازات التي تتم حاليًا في إطار التكامل بين مختلف القطاعات.

وتفقد المحافظ ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة ومدير الأمن أعمال التطوير داخل قسم العرب، مؤكدين أن بورسعيد تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا في المستوى الإداري والنظم التكنولوجية التي تتوافر داخل المؤسسات المختلفة في ظل تحقيق التحول التكنولوجي الرقمي في مؤسسات المحافظة.