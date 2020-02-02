شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأحد، انطلاق الموجة الـ15 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة التي لم تقنن أوضاعها بقرى ونجوع المحافظة، استكمالاً لجهود استرداد اراض الدولة «حق الشعب» والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات.

وأشار محافظ أسيوط في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين موضحاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بهذا الملف وخاصة الحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على هيبة الدولة وقوة القانون تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة قد انطلقت اليوم الأحد برئاسة نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ونبيلة على محمود رئيس مركز الفتح لتنفيذ الإزالات من تشوينات وأحواش وأسوار وأي تعدي على الاراض الزراعية بمركز الفتح ضمن الموجة الـ 15 من حملة الإزالات «حق الشعب» بكافة مراكز وقرى المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة والوحدات المحلية كل في نطاق عمله، فضلاً عن مديرية الزراعة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها من الجهات مؤكداً على استمرار شن الحملات لتنفيذ باقي قرارات الإزالة التي تم تحريرها خلال الآونة الأخيرة بمراكز وقرى المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن الموجة تستهدف 1730 حالة تعدي بمساحة 66 الف فدان أراضي زراعية و114 ألف متر مباني على أراضي أملاك دولة ولم يتم تقنين وضعها حتى الآن وبدأت اليوم بإزالة التعديات بمركز الفتح كمرحلة الأولى على أن تستكمل باقي الحملات على مدار شهر فبراير بمختلف مراكز المحافظة طبقا للخطة التي وضعتها المحافظة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية.