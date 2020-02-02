شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: الختان جريمة.. وجلسات دعم نفسي لأسرة «ضحية منفلوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تعليماته بتوفير كافة الدعم المادى والنفسى لأسرة الطفلة «ندى» البالغة من العمر 12 عامًا ضحية الختان بمركز منفلوط، موجهاً التضامن الاجتماعي ووحدة حماية الطفل وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بمتابعة أسرة الضحية، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية لأهالى القرية بخطورة ظاهرة ختان الإناث.

وأشار المحافظ، خلال ندوة «الختان جريمة» التي عقدت بقرية الحواتكة بمركز منفلوط، الأحد، إلى أن هذه الندوة في إطار برنامج وعى بحضور الدكتور مجدى حلمى مستشار وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعشرات من أهالي القرية «رجال وسيدات وفتيات» وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والتى بدأت بالوقوف دقيقة حداد على روح «ندى» ضحية الختان ثم استعراض التوعية بخطورة ختان الإناث وأثره النفسى والصحى على الفتيات، محذرًا من عقوبة المتسببين في تلك الجريمة ومن يقوم بها وتجريم القانون المصري لها.

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وقال محافظ أسيوط إنه فور حدوث الواقعة كلف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال العيادة الطبية التي حدثت بها الواقعة فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش المستمر على العيادات والمستشفيات الخاصة والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة والتراخيص بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى وكافة الجهات المعنية والابلاغ الفورى عن أي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الأماكن المخالفة.

وأشار «سعد» إلى أن خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة قد تلقى البلاغ رقم«10187» الخاص بالواقعة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إدارى منفلوط، وعلى الفور تم توجيه فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومنار كامل مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة ومروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة لتقديم واجب العزاء لأسرة الطفلة «ندى» فضلا عن توجيه كافة أوجه الدعم لأسرة الضحية وأشقائها حتى يتغلبوا على آثار تلك الواقعة، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية بالقرية وباقي قرى المحافظة للتوعية بخطورة ظاهرة ختان الإناث.

وناشد اللواء عصام سعد المواطنين بالبعد عن تلك الظاهرة التي تمثل خطورة على الحياة، مشيدًا بجهود الدولة بكافة مؤسساتها لمواجهة تلك الظاهرة، فضلا عن حملات التوعية والمبادرات التي أطلقتها الدولة لحماية حقوق الأطفال كما حث رجال الدين الإسلامى والمسيحي بتكثيف الجهود لنشر الوعي بخطوة ختان الإناث.