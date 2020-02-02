شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ورشة لغش طفايات الحريق في البحيرة‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة تمونيية لمديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة كامل غطاس، ومباحث التموين بالبحيرة، من ضبط ورشة لغش طفايات الحريق، وإعادة ملئها بمواد كيمائية غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى محطة تموين سيارات غير مرخصة.

وحرّرت الحملة محضرًا لمالك الورشة، لقيامه بملئ طفايات الحريق دون ترخيص، بما يسبب أضرارًا للبيئة، ويمثل خطورة لكونها غير مطابقة للمواصفات، وجرى التحفظ على 52 طفاية حريق.

وحرّرت الحملة محضرًا لمحطة وقود غير مرخصة، وتم ضبط ألف لتر بنزين 80، والتحفظ على الكمية، وتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.