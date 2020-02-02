شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكرسي الأورشليمي يرأس صلاة تجنيز كاهن كنيسة «مارمرقس» بالكويت في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى، صلوات تجنيز القس لوقا غبور كاهن كنيسة رئيس القديس مار مرقس الرسول بالكويت بمقر كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في مصطفى كامل بالإسكندرية مساء اليوم، الأحد.

وقال مصدر كنسي إن القس المتنيح توفى أمس بعد خدمة كهنوتية قصيرة، ونعاه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسبب رحيله ألمًا في نفوس كل من تعاملوا معه.

وأضاف أن البابا أرسل تعزية للأنبا أنطونيوس مطران إيبارشية الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة القس لوقا غبور كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالكويت.