شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يبحث مع محافظ البحر الأحمر جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمقر الوزارة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة المجالات وجهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها.

كما بحث وزير التنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر جهود تحسين موارد المحافظة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يساعد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الفرص الواعدة للبحر الأحمر.

كما تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتأكيد على أهمية دور القطاع غير الرسمي للمساهمة في نجاح وضمان الاستمرارية في تنفيذ المنظومة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.

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وأشار الوزير شعراوى إلى أهمية دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال على أرض المحافظة في دعم كافة الجهود التي يتم القيام بها خلال الفترة الحالية خاصة المشروعات التي تقوم بها الدولة حالياً في مجالات الصحة والتعليم لسرعة دخول المشروعات التي يتم تنفيذها الخدمة واستفادة المواطنين منها.

وتم خلال اللقاء أيضاً استعراض مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في المدن والمراكز بالمحافظة، بما يساعد في دفع عجلة التنمية والاستثمار وتسهيل حركة المواطنين بين مدن ومراكز المحافظة بسهولة ويسر.

ووجه اللواء محمود شعراوى بأهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب والتنسيق بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات.

وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء على أهمية التواصل المستمر مع مواطني المحافظة وفتح قنوات مختلفة للتواصل معهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.

كما شهد الاجتماع أيضاً دفع عجلة تنفيذ المشروعات التنموية في منطقة حلايب وشلاتين في كافة القطاعات التي تهم المواطنين بصورة يومية، بالإضافة إلى جهود رفع كفاءة العاملين والقيادات بالمحافظة وتقييم أدائهم.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية المتابعة المستمرة لجهود رفع كفاءة العاملين بكافة قطاعات المحافظة المختلفة وتقييم أدائهم وتوفير الدورات والبرامج التدريبية لهم ومواجهة أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد، بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.