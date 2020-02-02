"الوفد" يطلق مبادرة "شخصيات لها تاريخ" لتكريم الرموز الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، إطلاق مبادرة "شخصيات لها تاريخ"، لتكريم رموز وطنية كان لها الأثر الطيب في تاريخ مصر، ومازال في كافة المجالات.
وتُطلق المبادرة برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي، والدكتورة أميرة أبو شقة، منسقًا عامًا للمبادرة.
ومن المقرر أن يتم تدشين المبادرة 30 مارس، وذلك بمناسبة مرور عامين على انتخاب رئيس حزب الوفد.
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