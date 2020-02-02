20 ألف دولار.. شاعر مصري يفوز بالجائزة الأولى لمؤسسة "البابطين" الثقافية الكويتية



محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ):

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية، اليوم الأحد، أسماء الفائزين بجوائز دورتها الـ17 للإبداع الشعري في مجال الشعر ونقده لفئتي المخضرمين والشباب.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن فروع الجائزة شملت أفضل ديوان، وأفضل قصيدة، وأفضل عمل نقدي في مجال الشعر، إلى جانب الجائزة التكريمية، موضحة أنه فاز بجائزة المركز الأول في أفضل ديوان شعري مناصفة وقيمتها 20 ألف دولار، الشاعر عبدالله الشوربجي من مصر عن ديوان (العاشقان)، والشاعر عبدالعزيز الهمامي من تونس عن ديوان (هديل الغيمة).

وأضافت أنه فاز بجائزة أفضل قصيدة مناصفة وقيمتها 10 آلاف دولار الشاعرة كوثر الزين من تونس عن قصيدة بعنوان (شطحات)، والشاعرة نجود القاضي من اليمن عن قصيدتها (غد خارج النص).

وفي مجال نقد الشعر، فاز بالجائزة مناصفة الناقد الدكتور يوسف وغليسي من الجزائر عن كتابه (التحليل الموضوعي والخطاب الشعري) والناقد الدكتور أحمد الزعبي من الأردن عن كتابه (تجليات الشعر المعاصر) وقيمتها 40 ألف دولار.

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وأشارت إلى أن الشاعر مصطفى عكرمة من سوريا، حصل على الجائزة التكريمية لهذه الدورة وقيمتها 50 ألف دولار، وهي جائزة لا تخضع للتحكيم، بل لاختيار رئيس المؤسسة الشاعر عبد العزيز البابطين.

وعن فئة الشباب، فازت بجائزة أفضل ديوان الشاعرة إباء الخطيب من سوريا عن ديوانها (بأي جرح ألمسك) وقيمتها 10 آلاف دولار، وفي مجال أفضل قصيدة فاز الشاعر علي سلمان من البحرين عن قصيدته (كما النبيون والتجلي الحر) وقيمتها 5 آلاف دولار.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سوف يتم تكريم الفائزين في مهرجان ربيع الشعر الـ13 الذي تقيمه المؤسسة في 24 مارس المقبل، على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

من جانبه، هنأ رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الفائزين بجوائز هذه الدورة، واعتبر أن هذه الجوائز هي أحد أهداف المؤسسة التي تأسست لأجلها، قبل أن يتوسع نطاق عملها في ثقافة السلام.

وأكد البابطين، أن الرسالة الأولى للمؤسسة، تتجسد في دعم الشعر واللغة العربية، حتى يظل ديوان العرب حيا في وجدان الأمة العربية، كونه أحد روافد اللغة العربية.