مصر | نشرة حوادث الخليج 365: العثور على جثة طفلة عارية واعترافات زوج "سيدة بدر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: العثور على جثة طفلة عارية واعترافات زوج "سيدة بدر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على طفلة عارية بالعجوزة

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

التحقيقات أوضحت أنه بعمل تحليل الـ"D.N.A"، للسيدة مقدمة بلاغ بإختفاء طفلتها، لم يثبت نسب الطفلة لها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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"مواقف عشوائية وباعة جائلين".. أهالي الهرم يستغيثوا بمحافظ ومدير أمن الجيزة "صور وفيديو"

على بعد 150 مترا من طريق المتحف المصري الكبير، ومدخل طريق مصر الاسكندرية الصحراوي حُولت هذة المنطقة التابعة لحي الهرم، لكتلة سيارات متزاحمة، ومواقف عشوائية، حاوطها باعة جائلين، تسببوا في زيادة الزحام والتكدسات المرورية، بعد إحتلالهم أرصفة الطريق.

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اعترافات صادمة من زوجها.. استعجال الصفة التشريحية لجثة "سيدة بدر"

استعجلت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي في إرسال التقرير الخاص لجثة مدربة قيادة عثر عليها ملقاة بطريق القاهرة-السويس؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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حبس الطفل المتهم بقتل نجل مذيعة النهار 4 أيام

قررت نيابة الطفل بمحكمة الأميرية، حبس طفل لإتهامه بقتل صديقة برصاصة طائشة من سلاح والده، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل اثنين بكفاله 10 آلاف جنيه.

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إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام للإرهابية في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 3 مواطنين في العاشر من رمضان، بضمان محل إقامتهم، في القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، والمتهمون هم: "محمد شاكر، علاء عبدالفتاح، عبدالرحمن محمد عبدالحميد".

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مجازاة مسئول بمطبعة المكفوفين لتسهيله الاستيلاء على المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ٨ مسئولين سابقين بمدرسة للمكفوفين ومديرية تعليم الإسماعيلية، بالتزوير في كشوف أسماء العاملين بالمطبعة السرية للمكفوفين، ما سهل الاستيلاء على المال العام.

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