مصر | تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة متهمي "حرق كنيسة كفرحكيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة متهمي "حرق كنيسة كفرحكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات الجيزة، وتسضيفها أكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم"، بكرداسة، لجلسة 16 فبراير الجاري؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

المتهمون هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحيا عتريس، وحسام السيد زهران، وشريف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

