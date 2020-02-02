مصر | مصدر أمني يكشف حقيقة اغتصاب أب لطفلته في التبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف حقيقة اغتصاب أب لطفلته في التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمني، ما تداولته بعض المواقع، بشأن واقعة اغتصاب طفلة على يد والدها، الذي يعمل بائع تمر، في منطقة التبين.

وأضاف المصدر في تصريح إلى "الخليج 365"، أن الواقعة لم تحدث نهائيا ولا صحة لها.

وفي السياق ذاته، كان مأمور قسم شرطة التبين، تلقى بلاغا من ربة منزل، مفادها اكتشافها عقب عودتها إلى المنزل بطفلتها "فاطمة"، 6 سنوات، منهارة وفي حالة إعياء، وبسؤالها عن الأسباب، أخبرتها بقيام والدها ويدعى أحمد سعد، بائع تمر، بالاعتداء الجنسي عليها.

وبمناقشة الأم، أقرت بتعاطي زوجها عقاقير هلوسة، وأنها وجدته تحت تأثيرها في أثناء اكتشاف الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار ضبط الأب المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.