مصر | تأجيل إعادة محاكمة 73 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة 73 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 16 فبراير الجاري؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة، انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة في أثناء أحداث رابعة.

وقال "توفيق": إنه بناء على قرار النائب العام، بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الأمن.