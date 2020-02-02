أخبار مصر | "المحامين": 19 مرشحا يتنافسون علي مقعد النقيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين": 19 مرشحا يتنافسون علي مقعد النقيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت نقابة المحامين، في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد، باب الترشح علي مقعد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة في الانتخابات المقرر اجرؤها في الخامس عشر من مارس المقبل.

وكانت النقابة قد فتحت باب الترشح من يوم الخميس الماضي، وحتي الخامسة من مساء اليوم، وتلقت ملفات 19 مرشحا لمنصب النقيب العام.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين، تقدم 19 مرشحا لمنصب النقيب، وهم سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أجمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف، مرتضى منصور.