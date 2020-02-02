أخبار مصر | وزيرا الآثار والطيران يبحثان تنشيط الحركة السياحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الآثار والطيران يبحثان تنشيط الحركة السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني لبحث ومناقشة العديد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، جاء ذلك عقب انتهاء جولة تفقدية للوزيرين للوقوف على الخدمات السياحية بالمطار.

واستعرض الجانبان آليات التنسيق والتعاون خلال المرحلة القادمة وناقشا خطة تشجيع السياحة الوافدة لمصر وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية بما يخدم المقاصد السياحية.

كما تم استعراض خطة الوزارتين نحو خلق نوع جديد من البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية وربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق تشغيل خطين طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ ومن مدينة الأقصر إلي مدينة الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية والتسهيل علي السائحين للإستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل مصر هذا بالإضافة إلى إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية.

ومن ناحيته، قال منار إن هناك تنسيق فعال ومستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بمطار القاهرة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي.

وأضاف منار أن تشجيع الحركة السياحية الداخلية بمناطق الجذب السياحي هدفًا، حيث أن قطاعي الطيران والسياحة وجهان لعملة واحدة وأن التعاون بينهما يدفع إلى مزيد من التقدم فى المجالين وعائدات أكبر للدخل القومي.