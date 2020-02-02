أخبار مصر | برلماني يطالب بزيادة بدل العدوى: القيمة الحالية لا تليق بالطبيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بزيادة بدل العدوى: القيمة الحالية لا تليق بالطبيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة قدموا عددا من طلبات الإحاطة لتوجيهها إلي وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد ورفع التوصيات بشأن زيادة بدل العدوي للأطباء وأعضاء هيئة التمريض وجميع الكادر الطبي، مؤكدًا أن البدل الحالي والذي يتراوح من 17 إلي 19 جنيهًا زهيد ولا يليق بأن يُعطي لطبيب.

طالب رضوان في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، بصرف بدل يليق بتعويض الأطباء لتحسين رواتبهم والعمل علي سد العجز في عدد الأطباء وطاقم التمريض وذلك لأنهم الأكثر عُرضة للعدوي لتعاملهم المباشر مع المريض، مشيرًا أننا ننتظر الاستجابة لحكم المحكمة الصادر بزيادة بدل العدوي لـ 1000 جنية لتكون بداية مُشجعة لجميع الكادر الطبي ثم نأمل أن ترتفع بعد ذلك إلي 3000 جنيه.

وأضح عضو لجنة الصحة، أن أمر زيادة بدل العدوي لا يُنفذ بسبب عدم وجود ميزانية كافية من الدولة وخاصة فيما يخص قطاع الصحة.

جدير بالذكر أن النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب قام بتقديم اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيادة قيمة بدل العدوى المقرر للأطباء وهيئة التمريض ليتراوح من 1200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

